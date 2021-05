Puntata scoppiettante quella andata in onda ieri sera all’Isola dei Famosi. La puntata è partita con Ilary Blasi che dopo aver mostrato una clip riassuntiva ha chiesto a Gilles Rocca i motivi della sua crisi. L’attore ha raccontato di aver accusato molto il colpo del Covid avuto in inverno, che lo ha debilitato fisicamente e psicologicamente, di essersi sentito in colpa per aver attaccato la malattia alla fidanzata e alla suocera. Ammette di aver tentato di reagire sull’Isola, di aver cercato di dare un’immagine di sé forte e determinata, ma di aver realizzato di non farcela, di sentire troppo la mancanza dei suoi cari e di voler tornare in Italia dalla sua famiglia.

Fonte: Mediaset

Così è scoppiata una polemica quando ci si è resi conto che i compagni lo hanno votato accordandosi per mandarlo a casa e Elettra Lamborghini dallo studio gli ha chiesto come mai non si fosse ritirato.

“Perché abbiamo tanti vincoli, tu forse te lo puoi permettere io no. Ti saresti ritirata dal Festival di Sanremo?!” – ha risposta al pepe di Gilles.

E’ poi il momento del televoto che come pronosticabile vede l’eliminazione proprio di Gilles che la prende quasi come una liberazione. Prima di andarsene deve dare il bacio di Giuda che vale una nomination e lui sceglie di darlo a Isolde, sicuro che sarà un voto buttato.

Fonte: Mediaset

Come da regolamento Gilles viene poi portato su Playa Imboscada dove trova una Beatrice Marchetti vestita solo con un costume fatto da foglie. All’arrivo di Gilles Beatrice visibilmente imbarazzata si copre con le mani, Gilles la guarda a più riprese facendole i complimenti. “Oltre che essere bella come il sole, è molto molto sensibile, sono contento di trovarla così” – sorride alla Blasi.

Fonte: Instagram

Ilary a questo punto chiede a Gilles se voglia restare sull’isola dei Famosi ma l’attore non se lo fa dire due volte: “Ilary sei simpaticissima. Ciao, ciao!” – taglia corto Gilles. Non gli resta che ritornare a casa dalla sua fidanzata.