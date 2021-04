Isola dei Famosi, c’è un fidanzato segreto per la naufraga Beatrice Marchetti?

In queste ultime ore la naufraga Beatrice Marchetti si ritrova al centro del gossip. Dopo aver perso al televoto contro Fariba Tehrani nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, stanno spuntando notizie su un probabile fidanzato segreto della naufraga. Dopo aver dichiarato di essere impegnata, ‘Giornalettismo’ ha lanciato lo scoop sull’identità dell’uomo in questione.

Beatrice Marchetti ha iniziato a lavorare come modella sin dall’età di 16 anni. La naufraga ha lavorato con i più importanti personaggi, quali Enrico Coveri, Roberto Cavalli e Giambattista Valli. Inoltre, ha posato anche per dei servizi per i giornali ‘Donna Moderna’ e ‘Vogue’.

La sua grande passione per il cinema l’ha portata a lavorare con Paolo Sorrentino. Infatti, Beatrice ha ottenuto una parte nel film Loro, oltre che lavorare con Riccardo Scamarcio e Toni Servillo. Da qualche settimana Beatrice Marchetti è sbarcata in Honduras dove ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi con Awed.

Infatti, sembra che il noto youtuber abbia avuto un interesse per la modella fino a quando, però, Beatrice ha dichiarato di essere impegnata. A quel punto, dunque, è arrivata la vendetta di Awed sotto forma di nomination che ha contribuito all’eliminazione della modella.

Prima di lasciare l’isola, Beatrice Marchetti ha avuto un faccia a faccia con Awed al quale si è rivolta con queste parole:

Mi hai tradito perché ho rifiutato il tuo corteggiamento. Non hai saputo accettare i miei no e hai voluto ferirmi, se ti avessi o ti avessi baciato detto sì non mi avresti nominato.

É iniziata dunque la caccia all’identità del fidanzato della modella. Stando a quanto dichiarato da ‘Giornalettismo’:

Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono.

Si tratterebbe di Mathieu Magni. A confermare la notizia del fidanzamento della naufraga è anche Akash Kumar il qualche ha dichiarato che la bella modella, fuori dall’Isola dei Famosi, è felicemente innamorata e fidanzata.