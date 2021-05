Isola dei Famosi: Gilles Rocca rivela la verità sul perché non ha baciato la Lodo

Gilles Rocca abbandonato L’Isola dei Famosi da diverso tempo. Per l’attore, il reality ormai non è niente più che un ricordo, probabilmente nemmeno piacevole. In effetti, Gilles abbandonato l’Isola seguito da infinite polemiche. L’ex naufrago è accusato di maschilismo da alcune ex colleghe, prima fra tutti Daniela Martani.

Rocca, intervistato da Novella 2000, ha assicurato che lui non ripeterebbe mai quest’esperienza a L’Isola dei Famosi. Ecco le parole rilasciate dal l’attore ai microfoni del settimanale: “La cosa che mi ha messo più a dura prova è stata l’immagine negativa che per colpa di diverse menzogne stava uscendo fuori. Per questo ho deciso di lasciare il reality”.

Durante la sua esperienza nell’Isola, a destrare maggior scalpore è stato il fatto che Gilles si fosse rifiutato di baciare Francesca Lodo in una sfida. Francesca in quel periodo era particolarmente provata, e vedersi negata la ricompensa è stato di certo un duro colpo. Rocca ha spiegato il motivo del suo rifiuto. “Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa”.

“Il mio rifiuto è una presa di posizione perché non voglio essere strumentalizzato. Quel momento poteva essere apostrofato con termini stupidi tipo ‘oh quanta passione’, o cose del genere” dice. E come dimenticare la diatriba nata con l’opinionista Tommaso Zorzi durante un collegamento con lo studio. Inizialmente, l’opinionista nutriva simpatia verso l’attore, salvo ricredersi subito dopo e riservandogli critiche severe.

Al riguardo, la Rocca ha rivelato a Novella 2000: “Sono abituato a dire sempre ciò che penso. Al di là del follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica io rispondo. Ho saputo dei vari video in cui Tommaso Zorzi mi ha deriso più volte. Credo che un opinionista debba essere sopra le parti e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Si rischia di essere davvero poco professionale”.