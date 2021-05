Tommaso Zorzi e Tommaso Stazani, una piacevole serata insieme: i due, però, non erano soli

Il vincitore del GF Vip ha condiviso dei video che lo ritraggono in compagnia del ballerino

Continua l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo gli scatti pubblicati in cui i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano, ora l’influencer e il ballerino hanno trascorso una piacevole serata a Bologna. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha immortalato la bella serata trascorsa con il ballerino attraverso delle Instagram Stories.

Qualche giorno fa il loro incontro è stato immortalato dai giornali. Ora, però, è lo stesso Tommaso Zorzi che ha condiviso sui social alcuni video che lo ritraggono insieme all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. In particolar modo, i due hanno trascorso una piacevole serata insieme a Bologna.

Sabato 22 maggio l’opinionista dell‘Isola dei Famosi è stato protagonista di una serata molto particolare. Come condiviso da lui stesso sulla sua pagina social, Tommaso Zorzi è stato a cena in quel di Bologna insieme a Tommaso Stanzani. I due, però, non erano soli. Insieme a loro, infatti, a fare compagnia ai due c’erano due ragazze.

Queste sono state le parole del vincitore del Grande Fratello Vip:

Due ragazze mi fermano e mi dicono: ‘Dove vai a cena stasera? Ti consigliamo noi un posto pazzesco’ e alla fine siamo finiti a cena insieme.

Oltre a ciò, le due ragazze hanno sottolineato come l’opinionista e influencer sia in realtà una persona molto alla mano. Proprio per questo motivo sono rimaste piacevolmente sorprese.

Tommaso Zorzi replica a Tommaso Stanzani mentre si scatena nelle danze

La serata tra i due omonimi trascorsa nel ristorante di Bologna continua e i due cominciano ad intonare canzoni quali ‘Infinito’ e ‘Maledetta primavera’. Tanto che mentre canta l’influencer afferma:

Toglietemi il vino, basta devo andare a casa.

Infine, Tommaso Zorzi immortala l’ex allievo di Amici Tommaso Stanzani scatenarsi nelle danze. A quel punto l’opinionista dell’Isola dei Famosi interviene rivolgendo all’amico ballerino queste parole: