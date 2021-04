A L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca sta sicuramente dando il peggio di sé. L’uomo è sbarcato in Honduras con le migliori intenzioni, ma la permanenza sull’isola lo sta mettendo a dura prova e pare che il concorrente faccia fatica a reggere la tensione. Gilles è aggressivo, sempre pronto alla lite e non sembra in grado di partecipare alle sfide.

L’ultima puntata conferma per l’ennesima volta tutto questo: il naufrago, dell’Isola dei Famosi per accaparrarsi la ricompensa, avrebbe dovuto baciare la sua compagna di squadra Francesca Lodo, in apnea sott’acqua. Il premio che avrebbero guadagnato in caso di Vittoria era una cena per due. Ma Gilles, a questa notizia, va su tutte le furie e si rifiuta di prendere parte alla sfida: “Mi dispiace non posso. Le cene a lume di candela le faccio con l’amore della mia vita, non me la sento, non fa per me. Io non sono capace a fare queste prove, non sono bravo”.

Ilary Blasi sembra basita e replica abbastanza scocciata: “È un gioco, è un bacio a stampo, Miriam non può essere gelosa. Così fai un dispetto alla tua amica Francesca che non può mangiare”. Ma Rocca è inamovibile: questa per lui è una mancanza di rispetto e non ha intenzione di cedere.

“Io bacio solo se c’è il copione. Ora non sto bene a livello mentale, mi darebbe fastidio. Non sto bene, non posso stare una settimana così. Non sono nello stato psichico. Sono 4 mesi che sogno una cena romantica con la mia fidanzata. Non c’è l’integrità, la stabilità mentale. Venite qui prima di criticarmi. Io non sono integro, ho dei deficit. E poi non diciamo sempre le cose che pare a voi, hanno vomitato tutti dopo le prove ricompensa”.

La Blasi allora, esasperata, finge uno svenimento e, una volta rialzatasi, replica: “Non è questo il momento di diventare democristiani, ci rimette Francesca, è un gioco”. Ma Gilles è fermo nella sua convinzione e a nulla sono serviti anche i tentativi di Tommaso Zorzi di convincerlo. Dopo questo spiacevole episodio (seguito dalla vittoria di Vera Gemma e Matteo Diamante), Francesca Lodo si è sfogata: “Mi rode il co, mi gira vedere tutta quella pasta e non mangiare, la fame si sente”.