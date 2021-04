Nella scorsa puntata del ‘Isola dei Famosi’ abbiamo assistito allo svolgimento della prima prova fisica tra i naufraghi. L’episodio inizia con uno scambio di concorrenti tra i due gruppi. Gli arrivisti, che sono gli ultimi ad essere approdati in Honduras, e i primitivi che invece si trovano sull’isola dall’inizio del reality.

Non appena questo scambio si è svolto, subito i naufraghi si sono preparati per affrontare una prova per cui hanno bisogno di tutte quante le loro energie. La ricompensa in caso di vittoria è decisamente allettante. Si tratta di una doccia in acqua dolce provvista di tutto quanto il materiale necessario a lavarsi. Matteo Diamante, Isolde Kostner e Roberto Ciufoli sono in gara contro Gilles Rocca Ubaldo e Angela Melillo.

La prova è strutturata in modo semplice ma molto efficace: due dei membri di ogni squadra devono spingere, con una benda sugli occhi, una carriola dentro cui è seduto il terzo componente, che da loro indicazioni lungo un percorso a ostacoli. Sicuramente Gilles, Angela e Ubaldo speravano in una partenza migliore, considerando che il trio non si schioda dalla posizione iniziale. Ubaldo gesticola e Gilles non sembra ancora pronto. Questa falsa partenza costringe i loro avversari a ritornare alla linea di start per ricominciare la gara tutti insieme.

Rocca allora, con la benda sugli occhi, esordisce: “Così non si capisce niente però!” nel tentativo di comprendere le indicazioni date da Rosolino. La squadra avversaria invece sembra aver capito ogni cosa, e Rocca si spazientisce ancora di più. “Oh!” grida, cercando una risposta intorno a lui. L’unico che sembra ascoltare le sue grida però è Tommaso Zorzi che, notando l’aggressività del naufrago, commenta: “Ammazza però Gilles…”.

Alla fine, a vincere la prova del reality ‘Isola dei famosi’ solo gli arrivisti, dato che primitivi non sono riusciti in alcun modo a coordinarsi, facendo addirittura cadere Ubaldo dalla carriola. Rocca, successivamente, spiega che il suo impeto di rabbia era dovuto al fatto di essersi fatto male durante la prova, ma in effetti non è una novità il fatto che Gilles sia particolarmente permaloso.