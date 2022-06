Guendalina Tavassi spara a zero su alcuni concorrenti. L'ex naufraga: "Non merita la finale"

Ancora una volta sotto i riflettori Guendalina Tavassi, ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Questa volta rivela perché Nick Luciani non meritasse la finale secondo lei e cosa pensa effettivamente di Mercedesz Henger.

L’ex naufraga è chiamata in causa dalla vippona Rosalina Cannavò, nel famoso salotto di Casa Chi, per esprimere con estrema sincerità cosa pensasse di alcuni ex compagni di viaggio dell’Isola dei Famosi. Ancora una volta non potevano mancare le domande sulla frequentazione del fratello Edoardo Tavassi.

Le domande partono dalla più piccante, ovvero quella su Mercedesz: è stato chiesto infatti a Guendalina quale sarebbe la sua reazione nel vedere l’attuale fiamma del fratello, a pranzo la domenica insieme a tutta la famiglia.

La risposta dell’ex concorrente è stata molto chiara. Lei sostiene che oramai le va bene tutto, poiché arrivati a questo punto il fratello rischia di rimanere solo quindi è meglio lei di niente, in fondo sostiene che sono anche carini insieme.

In seguito, giustifica questa frase spiegando che ha visto il fratello soffrire molto per le vecchie relazione avute con altre donne in passato, quindi lei è diventata molto più protettiva nei suoi confronti e tende a difenderlo, forse più del dovuto. Un’altra domanda che riguarda il fratello è stata questa: “Edo, ha davvero l’aria di un seduttore?”

L’ex naufraga sostiene che il fratello è molto più bello con il capelli rasati e che così ha un tocco in più. Poi le domande sono passate agli altri concorrenti del gioco, ad esempio si è parlato di chi non meritasse effettivamente arrivare in finale. Guendalina non ha avuto pietà nel fare nomi come quello di Estefania e Nick. La Tavani sostiene che quest’ ultimo si fosse dimostrato effettivamente per quello che era dopo molto tempo.

Una persona falsa, bugiarda e che non va certo a genio all’ex naufraga, che non ha sicuramente peli sulla lingua. La Tavassi conclude con le sue preferenze per la finale ideale con il nome del Fratello, Carmen e Mercedesz. È molto felice del percorso fatto all’interno del programma. Sa di essere una mamma, quindi è anche molto contenta di poter stare con i suoi figli e non in finale.