Isola dei Famosi, i momenti più importanti della sesta puntata

Ieri sera è andata in scena la sesta puntata dell’Isola dei Famosi e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Andiamo a vedere i momenti salienti della puntata di ieri che vale la pena ricordare. Partiamo con il battibecco tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. Tutto è partito quando l’influencer ha cercato di stuzzicare la conduttrice dicendole di non essere buonista e di parlare senza troppe remore, ma quando la naufraga gli ha fatto notare che questo modo di fare lo aveva adottato anche lui in un reality, l’influencer ha sottolineato: “Non è affatto vero, non a caso l’ho anche vinto”.

Altro momento importante è stato sicuramente l’arrivo sull’isola di due nuove naufraghe: si tratta della campionessa Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti. Pronte a giocare il tutto per tutto.

Poi Drusilla Gucci ha ammesso di essere già stanca e di aver preferito perdere al televoto al posto di Daniela Martani: “Penso che l’Isola mi abbia dato tutto quello che poteva darmi, ma soprattutto io ho dato tutto quello che potevo, penso che a nessuno faccia piacere vedere una persona stanca e senza forze, sarei felice di tornare a casa”. Ma la ragazza viene invitata a resistere.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi eliminata al televoto flash

Poi arriva il momento di una nuova eliminazione con il televoto flash che vede scontrarsi Elisa Isoardi e Andrea Cerioli. Ad uscirne sconfitta proprio la Isoardi che abbandona il gruppo non sapendo che l’aspetta Playa Esperanza. Giunta sulla nuova isola la conduttrice accetta di restare in compagnia di Vera Gemma e Myrea Stabile.

Infine la prova leader che è stata vinta da Roberto Ciufoli. Il comico dopo aver superato una prima difficile sfida insieme ad Angela Melillo, ha poi trionfato nella classica prova del fuoco resistendo per ben 3 minuti. Sarà lui il nuovo leader della settimana.