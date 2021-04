L’Isola dei Famosi: Angela Melillo approfitta di una distrazione dell’inviato e infrangere il regolamento

Angela Melillo ha approfittato di un momento di disattenzione di Massimiliano Rosolino (uno dei tanti) e ha infranto le regole de L’Isola dei Famosi. L’inviato non solo ha mancato di sorvegliare il premio della squadra vincitrice, ma lo ha anche lasciato a disposizione dei naufraghi dopo lo scadere del tempo limite.

Ma vediamo con più attenzione cosa è accaduto. Alle due new entry dell’Isola, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, è stato chiesto di formare due gruppi e gareggiare l’una contro l’altra per una porzione di lasagne. La squadra di Angela Melillo ha vinto e i concorrenti risultati vincitori hanno potuto godersi la lasagna nel tempo limite di un minuto. Tra loro c’era Ubaldo Lanza, che in realtà non voleva vincere perché è allergico alle cipolle e all’aglio, gli ingredienti tipici della salsa della lasagna.

Quando si sono resi conto in studio che Ubaldo non stava mangiando, Ilary Blasi si è ritrovata molto confusa. “Ma non mangia perché era fra i perdenti o ha vinto?” chiede. Alla fine del minuto in cui gli autori hanno messo la lasagna a disposizione dei naufraghi, Massimiliano Rosolino ha chiesto al cromatografo perché non avesse inghiottito il suo premio senza pensarci due volte. Mentre faceva questo, l’inviato ha lasciato l’ambitissima ricompensa incustodita.

Angela Melillo ha pensato bene di approfittato e di passarne un pezzo anche ad Elisa Isoardi, della squadra che aveva perso. La donna si è nascosta e, segretamente, ha mangiato la sua lasagna dietro Awed e Andrea Cerioli, complici della scena.

Questa è stata una mossa umana e piena di gentilezza, ma va contro le rigide regole del gioco de L’Isola dei Famosi. A questo punto, ci saranno provvedimenti nei confronti della naufraga? come ad esempio il divieto di sostenere la prossima prova di leadership o di non poter di assaggiare la prossima ricompensa? In Honduras, regna l’anarchia.