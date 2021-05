L’Isola dei Famosi si avvia verso le battute finali. I naufraghi sono sempre più affamati, stanchi e provati. Nonostante questo la gara continua, e le prove si fanno via via più difficili. Tutti i concorrenti danno del loro meglio per cercare di portare dei vantaggi alla loro squadra. Tra lamentele, nomination, liti e momenti di disperazione, c’è qualcuno che non si tira indietro nemmeno davanti ha dei grandi sacrifici.

Parliamo in particolare di Ignazio Moser, che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha deciso di sacrificarsi per il bene di tutta la sua squadra. Ogni settimana ai naufraghi si propone una sfida che, se vinta, assicura loro una razione maggiorata. Un premio molto ambito, considerato il fatto che la gran parte dei concorrenti ha perso decisamente molti chili nel corso di questa esperienza.

Ignazio, che è uno degli ultimi arrivati in Honduras, ha preso l’ultima sfida di petto lasciando tutti a bocca aperta. Il ragazzo ha dimostrato coraggio decidendo di farsi rasare a zero barba e capelli per dare la possibilità al suo gruppo di mangiare pasta per tutta quanta la settimana. Si trattava di una prova coraggio a cui altri prima di lui hanno rinunciato.

Infatti, la sfida era stata proposta inizialmente ad Andrea Cerioli, ma il primo finalista non è riuscito ad accettare la rasatura in cambio di qualche piatto di spaghetti. Tutto il contrario avviene invece per Ignazio, che non c’ha pensato due volte a sacrificare la sua acconciatura. Ovviamente, prima di questo coraggioso gesto il modello ha chiesto l’approvazione della sua compagna Cecilia Rodriguez.

Lei, anche probabilmente nel tentativo di incoraggiare il suo lui in questo gesto estremo, gli ha urlato dagli studi: “Vai amore, mi sono sempre piaciuti i pelati”. Una volta finito di acconciare i capelli, al naufrago è data la possibilità di guardarsi nello specchio. In molti lo hanno incoraggiato dallo studio dicendo: “Sei più bello adesso”. Insomma, Ignazio Moser piace proprio a tutti, anche senza capelli.