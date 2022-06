L'Isola dei Famosi: l'ex naufrago fa delle rivelazioni su Vaporidis

L’edizione de L’Isola dei Famosi di quest’anno va avanti ormai da quasi tre mesi. I naufraghi cominciano ad essere davvero stanchi e provati, soprattutto quelli che si trovano in Honduras dall’inizio del reality. Tra i veterani che hanno trascorso più tempo sull’isola c’è sicuramente Nicolas Vaporidis.

L’attore è riuscita a superare senza tanti problemi diverse nomination e non ha mai rinunciato ad affrontare nessuna prova fisica o nelle sfide contro altri naufraghi. Insomma, quello di Nicolas sembra essere proprio un percorso coi fiocchi.

Nonostante questo, però, per l’attore lo scontro sembra essere ormai diventato all’ordine del giorno. Una nuova discussione potrebbe nascere a breve visto che l’astio e con un ex naufrago.

A quanto pare di sapore di Vaporidis sarebbero rivolti verso il conduttore Marco Maccarini, che recentemente rilasciato diverse dichiarazioni inaspettate. L’ex naufrago è decisamente deluso, ma comunque sembra essere pronto a cercare un compromesso con i suoi ex compagni d’avventura per seppellire l’ascia di guerra.

Nonostante l’esperienza in Honduras di Marco sia stata molto breve, infatti, il conduttore ha avuto tutto il tempo di scontrarsi più volte sia con Nicolas che con Edoardo Tavassi. Questa situazione Arezzo l’aria sull’isola decisamente pesante è in breve si è arrivati alla nomination con conseguente eliminazione di Marco stesso.

L’ex naufrago, attualmente in Italia, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers e virgola sulle vicende avvenute reality, ha detto: “Non sono stato capito? Questo perché non hanno voluto capire. Volevano giocare contro di me e quindi hanno messo dei muri”.

Ma Marco dimostra molto maturità nel dichiarare di essere pronto a dimenticare i vecchi rancori e andare avanti senza ulteriori discussioni: “Sono disposto ad avere un rapporto di amicizia con tutti, anche quelli che mi hanno attaccato di più. Sicuramente Nick, Lory, Edoardo…”. Non ci resta che attendere l’opinione di Nicolas Vaporidis: L’Isola dei Famosi.