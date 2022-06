Marco Cucolo in infermeria per un malore. La situazione è più grave del previsto

L’ultima puntata de: Isola dei Famosi ha visto tra i suoi protagonisti Lory Del Santo e Marco Cucolo, molto commentati per la loro storia d’amore. Ma partiamo dall’inizio del loro percorso.

Lui, appena 30enne, è arrivato sull’isola dove sin da subito è apprezzato dagli altri naufraghi per il suo essere così genuino. Convive con Lory, la famosa attrice che ad oggi ha 63 anni e durante la sua carriera non si è limitata solo al lavoro di attrice.

Ha svolto anche altri mestieri come ad esempio la registra e produttrice, diventando molto conosciuta e apprezzata nel suo ambito lavorativo. Isola dei Famosi probabilmente però è riuscita a separali. Dopo l’eliminazione, attraverso il televoto, della sua compagna nell’avventura e anche nella vita reale.

Marco pochi giorni dopo si è sentito molto male ed è trasportato d’urgenza dai medici per fare alcuni accertamenti. Dopo le varie analisi, è stato deciso di rimandare gli accertamenti medici poiché sembrava che la salute del concorrente stesse migliorando.

Si attribuivano i suoi dolori allo stomaco solo alla fame. Poco dopo, però, purtroppo il ragazzo è costretto a lasciare il programma all’istante perché per lui la situazione non si metteva molto bene. Purtroppo dalle analisi, si è scoperto che il ragazzo ha i calcoli alla colecisti che si devono togliere con un’operazione chirurgica.

Ma vista la sua condizione attuale, il ragazzo è dimagrito notevolmente e l’operazione non si potrà fare a breve. Bisogna aspettare che le condizioni del ragazzo migliorino prima di fare un intervento così delicato. Il piano B dei medici è quello di fare una terapia farmacologica momentaneamente, con la speranza che questi calcoli riescano a ritirarsi e in fine essere espulsi in maniera spontanea.

A parlare della sua attuale condizione è stato proprio Marco, a Ilary e al pubblico, durante la diretta in cui era presente anche Lory Del Santo, con la quale ha avuto una vivace litigata.. Chissà se i due riusciranno a risolvere i loro problemi? Per il momento l’unica cosa che si spera è che Marco riesca a guarire il prima possibile.