Lory Del Santo spara a zero sui dei naufraghi: "Uno è viscido, l'altro è scorretto"

Dopo essere stata eliminata da: Isola dei Famosi, Lory Del Santo sembra del tutto intenzionata a levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Successivamente al colpo di scena della “rottura” con il fidanzato Marco Cucolo, l’ex naufraga ha concesso varie interviste nelle quali ha toccato i temi più disparati.

Dopo aver rivelato ai microfoni del settimanale Nuovo quanti chili aveva perso durante il suo soggiorno in Honduras, ora Lory decide di rivelare qualche altro dettaglio scottante in un’intervista a FanPage. La Del Santo spiegati vuole rivelare alcuni dei segreti dei naufraghi per mostrare al pubblico la verità sui concorrenti.

L’ex naufraga ci tiene a precisare che tutto quello che dice è vero e che avrebbe molto più da raccontare. Ma si limita a parlare solo dei personaggi per lei più interessanti. Lory spiega: “Non l’ho detto sull’isola perché se avessi denunciato le violazioni, lo Spirito dell’Isola ci avrebbe tolto il fuoco. Così avrebbero penalizzando anche gli innocenti che non meritavano di non mangiare. Ciò che denuncio sono cose mai andate in onda”.

Il primo ad essere attaccato è Luca, che ha ricevuto un nomignolo curioso: “Luca è stato soprannominato dal gruppo chupa chupa. Lecca Lecca, è la persona più insopportabile dell’Isola. È viscido. In un’occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa”.

“Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole. Li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale”.

Poi si passa a Nicolas Vaporidis concorrente i punta de: Isola dei Famosi: “l giorno dopo, con la pancia piena, è venuto da me urlando: “Mi hai voluto punire, mi hai penalizzato, mi hai tolto il cibo dalla bocca perché volevi che io stessi male. Sei una persona scorretta e cattiva. Mi hai tolto la cena”.

Avrei dovuto urlare io, sapendo che aveva la pancia piena e aveva mangiato la sua parte nel bosco. Ma che falso sei? Che persona orrenda e scorretta. Ha detto che sono una buffona ma il buffone è lui, che ha mangiato di nascosto mentre Luca lo copriva. Nicolas è scorretto a livelli gravissimi. Ha messo tutti contro di me. È lui la vipera del gruppo”.