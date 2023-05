Isola dei Famosi, il manager di Gian Maria Sainato si scaglia contro Alvin: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Alvin è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il manager di Gian Maria Sainato, uno dei naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, si è lasciato andare ad un lungo sfogo che ha visto coinvolto l’inviato, al quale sono state rivolte parole pesanti.

Andrea Di Carlo, manager di Gian Maria Sainato, si è scagliato fortemente contro Alvin. L’uomo si è infatti lasciato andare ad un lungo sfogo che non è passato inosservato e che in questi giorni sta facendo chiacchierare molto le pagine dei principali giornali di gossip. Tutto è iniziato dopo che il naufrago è finito al televoto per essere arrivato ultimo ad una catena di salvataggio.

Queste sono state le parole che il manager di Gian Maria Sainato ha utilizzato contro Alvin:

Tu che suggerisci in maniera sibillina: “Con Gian Maria ci hai passato meno tempo”. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro?

E, continuando, Andrea Di Carlo ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra.

Al momento l’inviato dell’Isola dei Famosi è rimasto in silenzio ed ha deciso di non rispondere alle accuse lanciato dal manager di Andrea Di Carlo. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Alvin deciderà di rompere il silenzio ed esprimersi sulla vicenda che lo ha coinvolto in questi giorni.