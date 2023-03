Isola dei Famosi, Ilary Blasi risponde ad Alvin: “Chiamatelo”

Nel corso delle ultime ore i nomi di Ilary Blasi e Alvin sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sono state molte le voci secondo cui la conduttrice e l’inviato dell’Isola dei Famosi si sarebbero resi protagonisti di un’accesa lite. Per questo motivo l’ex moglie di Francesco Totti ha voluto dire la sua sulla sua pagina Instagram: scopriamo insieme cosa è successo.

Ilary Blasi non ci sta e sceglie la sua pagina Instagram per rispondere a tutti i gossip nati in questi giorni su di lei e su Alvin. Sono stati molti coloro, infatti, che hanno diffuso alcune voci secondo cui lei e l’inviato dell’Isola dei Famosi avrebbero litigato.

L’ex moglie di Francesco Totti ha condiviso una storia sulla sua pagina Instagram, in seguito cancellata, dove si è espressa con queste parole:

Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al **** anche ore pasti.



Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Alvin hanno litigato davvero? Cosa sappiamo

Come già anticipato, in questi giorni è circolata la notizia secondo cui Ilary Blasi e Alvin si sarebbero resi protagonisti di un’accesa lite. Per questo motivo, dunque, si vociferava che per quest’anno Alvin non avrebbe rinnovato il contratto di inviato per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Anche se i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito il gossip in circolazione, sui social sono emersi alcuni indizi che le notizie circolanti in questi giorni sono del tutto infondate. Qualche ora fa, infatti, la produzione del reality ha confermato la presenza di Alvin come inviato in Honduras in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Dunque l’amicizia tra Ilary Blasi e Alvin non è stata danneggiata ma continua ormai da moltissimo tempo. Non ci resta che attendere il 17 aprile, giorno in cui partirà su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.