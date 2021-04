Isola dei Famosi, il naufrago costretto ad abbandonare: “Il mio papà ha il covid”

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Beppe Braida ha dovuto deciso di lasciare immediatamente l’isola per fare ritorno in Italia a causa di sopraggiunti problemi familiari. La produzione lo ha comunicato sui suoi canali social. Braida è stato avvertito che il padre era stato ricoverato perché positivo al covid e per questo il comico ha deciso di ritornare in Italia.

Fonte: Mediaset

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione” – ha detto ai suoi compagni di avventura.

Una notizia appresa molto male dal gruppo. Valentina Persia che era naufragata in Honduras proprio con Braida ha detto in lacrime al confessionale: “Lui è il regalo più bello che mi ha fatto l’Isola, ci siamo presi per mano e ci siamo confidati le nostre paure, è una persona meravigliosa che mi terrò stretta quando uscirò da qui”.

Fonte: Mediaset

Ma tra gli abbracci e le lacrime non sono mancate neanche questa volta le polemiche all’Isola dei Famosi. E’ successo che tutti i naufraghi abbiamo salutato Beppe Braida mentre si allontanava a bordo di un barchino, tranne Brando Giorgi. L’attore alcuni giorni fa ha deciso di allontanarsi dal gruppo e vivere la sua isola da solo. Una solitudine che l’ha portato a non salutare nemmeno Braida. Lui si è difeso dicendo di non essersi accorto di nulla perché era appisolato nella capanna che si è costruito.

Fonte: Mediaset

Poi alzatosi quando il riso era pronto ha ricevuto l’ammonizione di Francesca Lodo che gli fatto notare questa mancanza di rispetto: “Per alzarsi a prendere il riso sì, per salutare Beppe no…ma va” – ha detto. Anche a Gilles non è piaciuto l’atteggiamento di Brando e propone di non cucinare più per lui: “C’è il gioco e c’è la vita vera, se le cose si mischiano è grave. Ha fatto una cosa indegna”.