Il Grande Fratello Vip è ormai finito da un po’ e i concorrenti sono tornati alla loro routine. In particolar modo, per il vincitore di questa quinta edizione del reality, Tommaso Zorzi, è tempo di passare momenti insieme alla sua famiglia e di nuovi progetti lavorativi. Inoltre, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha fatto delle dichiarazioni riguardo la sua vita sentimentale.

Tommaso Zorzi potrebbe avere un nuovo corteggiatore. É questo quanto dichiarato dal vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip che si è espresso nei confronti di Alex Di Giorgio. Infatti, una volta terminato il reality, Tommaso Zorzi ha scoperto che il nuotatore sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Proprio per Alex Di Giorgio Tommaso Zorzi avrebbe potuto perdere la testa. Al momento, come raccontato dall’influencer, tra i due c’è solamente uno scambio di like sui social, ma il vincitore del GF Vip spera che ciò possa trasformarsi in qualcosa di più.

Queste, infatti, sono state le parole del vincitore del Grande Fratello Vip riguardo la vicenda:

Al momento siamo allo scambio di like su Instagram. Spero di arrivare allo scambio di due bicchieri di vino.

E, continuando nella sua confessione, l’influencer ha dichiarato:

Sulla piazza non è che ci sia di meglio.

Dunque, nonostante i like scambiati sui social, Tommaso Zorzi spera di poter incontrare Alex Di Giorgio al più presto in modo da trasformare il loro scambio di like sui social in un vero e proprio appuntamento.

Al momento, però, il nuotatore Alex Di Giorgio sembra non aver confermato l’interesse dell’influencer. In tanti, comunque, sperano di poter vedere i due insieme in un vero e proprio appuntamento.

Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip

É questo un periodo magico per Tommaso Zorzi per il quale si stanno aprendo ufficialmente le porte del piccolo schermo. Infatti, dopo l’annuncio di far parte del cast dell’Isola dei Famosi come opinionista, l’influencer ha confessato che sarà il protagonista di un nuovo format firmato Mediaset.

Inoltre, si vocifera in questi giorni della querela che Pamela Prati abbia rivolto all’opinionista dell’Isola dei Famosi per alcune dichiarazioni fatte dall’ex gieffino durante il Grande Fratello Vip. Al momento, però, l’influencer non ha dichiarato nulla a riguardo.