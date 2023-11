Isola dei Famosi, Ilary Blasi confermata come conduttrice? Le parole di Pier Silvio Berlusconi

In queste settimane Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del gossip non solo per l’uscita su Netflix del docufilm Unica ma anche per quanto riguarda il suo futuro lavorativo. A riguardo, durante un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato se l’ex moglie di Francesco Totti è confermata per la nuova conduzione dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ilary Blasi condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi? A togliere ogni dubbio a riguardo è stato Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa. L’amministratore delegato Mediaset ha confermato la messa in onda della nuova stagione dell’Isola dei Famosi rivelando che alla conduzione ci sarà proprio Ilary.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se lo rifaremo nella prossima stagione? Il programma è in palinsesto, ci sarà. Quando lo faremo partire? Credo che dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile, non c’è una data precisa al momento. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e di come ha gestito l’ultima edizione.

E, continuando con il suo discorso, l’amministratore delegato Mediaset ha aggiunto:

E quindi l’intenzione nostra, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, perché non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere.

La stessa Ilary Blasi, qualche mese fa, si era esposta in merito sulla questione con queste parole: