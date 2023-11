Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul caso Giambruno: cosa ha dichiarato

Dopo lo scandalo di cui si è reso protagonista, Andrea Giambruno è diventato uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex compagno di Giorgia Meloni è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali per via di alcuni commenti fatti fa Pier Silvio Berlusconi: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Pier Silvio Berlusconi ha rotto finalmente il silenzio in merito allo scandalo che ha visto protagonista Andrea Giambruno. Ricordiamo che qualche settimana fa, il tg satirico Striscia la Notizia ha reso pubblici dei fuori onda sull’ex compagno di Giorgia Meloni che hanno destato non poco scalpore. Queste sono state le parole dell’amministratore delegato Mediaset a riguardo:

Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere.

Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Antonio Ricci è tornato a parlare dei fuori onda su Andrea Giambruno che ha reso pubblici a Striscia la Notizia. Nel dettaglio, l’autore dello storico tg satirico ha rivelato di non aver informato l’amministratore delegato Mediaset dei fuori onda. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vedo tanti opinionisti che dibattono, tutti esperti in ventriloquia e paranormale; sento giornalisti che sostengono che prima di scrivere un articolo devono confabulare con l’editore: possibile che non ci sia nessuno che dice che uno può prendere un’iniziativa di sua volontà? Mi pare una cosa oscena. Qui viene messa in discussione la libertà di stampa.