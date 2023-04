Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la prima gaffe su una naufraga: ecco cosa ha detto la conduttrice

Quasi tutto pronto per l’inizio dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 febbraio. Anche quest’anno Ilary Blasi sarà al timone del programma e, in questi giorni, non è passata inosservata la prima gaffe che ha commesso nei confronti di una naufraga: ecco cosa è successo.

In attesa della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che entrerà nelle case degli italiani a partire da lunedì 17 febbraio, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a ‘Chi’, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Ai microfoni del noto settimanale la conduttrice ha svelato alcuni retroscena riguardo questa nuova edizione del reality e, tra le tante frasi pronunciate, non è passata inosservata una gaffe che ha commesso nei confronti di Fiore Argento, la sorella di Asia Argento.

Nel dettaglio, al giornale diretto da Alfonso Signorini Ilary Blasi ha confessato che, all’inizio, non sapeva chi fosse Fiore Argento. Queste sono state le parole della conduttrice riguardo la figlia di Dario Argento, nonché sorella di Asia:

Io non sapevo che avesse una sorella. non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare.

Ancora una volta Ilary Blasi si è mostrata come una persona vera e senza filtri. Tra i naufraghi che lunedì sbarcheranno in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci saranno anche Marco Pedrolin e i Jalisse.

Non ci resta che attendere l’arrivo di lunedì sera per scoprire tutte le novità riguardo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ad affiancare la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.