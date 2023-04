Silvio Berlusconi ricoverato, il gesto di Alfonso Signorini nei suoi confronti non è passato inosservato: ecco cosa ha fatto il conduttore

Nella giornata di ieri Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di un affaticamento respiratorio dovuto ad un’infezione polmonare. La notizia ha creato non poca preoccupazione dal momento che, stando a quanto rivelato da ‘Dagospia’, le condizioni dell’ex Presidente non sarebbero delle migliori.

Il noto giornale, oltre a svelare il motivo del ricovero di Silvio Berlusconi, ha confermato che i cinque figli dell’imprenditore, Marina, Luigi, Barbara, Pier Silvio ed Eleonora, sono giunti in ospedale per stare vicino al loro papà, in quanto la situazione sarebbe preoccupante. In seguito alla divulgazione della notizia del ricovero di Berlusconi, Alfonso Signorini ha deciso di fare un gesto nei confronti dell’ex Presidente che non è passato inosservato.

Silvio Berlusconi ricoverato, Alfonso Signorini decide di annullare la sua festa di compleanno

Stando alle indiscrezioni, pare che in seguito alla notizia del ricovero di Silvio Berlusconi il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip abbia deciso di annullare la sua festa di compleanno prevista per il 6 aprile.

A rendere noto il gossip è stato Alessandro Rosica il quale si è espresso sulla sua pagina Instagram con queste parole:

Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale.

Forse non tutti sanno che Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini sono legati da un legame fatto di affetto e amicizia reciproci. Qualche anno fa, intervistato da Francesca Fagnani, il conduttore del Grande Fratello Vip aveva rivelato che l’ex Presidente gli era stato molto vicino quando è morta sua mamma.

Visto il profondo legame che li unisce, Alfonso Signorini ha deciso di rimandare i festeggiamenti previsti nella giornata di oggi in occasione del suo 59esimo compleanno in attesa che la situazioni migliori.