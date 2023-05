Isola dei Famosi, Ilary Blasi furiosa dietro le quinte del reality: il motivo spiazza

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la conduttrice si sia mostrata una vera e propria furia dietro le quinte dell’Isola dei Famosi per via dell’andamento del reality. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa chiacchierata vicenda.

In queste ultime ore ‘Dagospia’, il giornale diretto da Roberto D’Agostino, ha lanciato una vera e propria bomba su Ilary Blasi. Stando infatti al noto giornale, pare che all’ex moglie di Francesco Totti non stia piacendo per niente la piega che sta prendendo il reality da lei condotto.

Alla base di questo malcontento ci sarebbero una serie di fattori: la decisione di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini di abbandonare il reality, le dure parole dell’agente di Gian Maria Sainato contro Alvin e gli ascolti che rientrano nella sufficienza, ma che comunque non spiccano. Stando inoltre a quanto rivelato da ‘Dagospia’, il malcontento provato da Ilary Blasi in questo periodo starebbe influenzando anche la storia d’amore tra la conduttrice e Bastian.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non è contenta del reality? ‘Dagospia’ lancia l’indiscrezione

Queste sono state le parole rilasciate dal giornale riguardo questa chiacchierata vicenda:

Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian.

Al momento la notizia non ha ancora trovato basi fondate, dal momento che non è stata confermata né smentita dalla diretta interessata. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.