Nel corso dell’ultima puntata de Isola Dei Famosi Ilona Staller ha dato sfogo alla sua rabbia e si è scaglia contro Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo, dal canto suo, alle spalle della Staller l’avrebbe accusata di non impegnarsi troppo per il gruppo.

In buona sostanza, l’ha descritta un po’ come una scansafatiche . A tal proposito, Ilona risponde: “Sono incazzata nera con te. Mi hai calunniato e mi ha fatto molto male come donna. Come ti salta in mente di dire che mi elimineresti dal gruppo? Pentiti”.

Ovviamente la risposta del naufrago non si è fatta attendere: “Scusa, mi dispiace moltissimo e quelle parole le ho dette con Eduardo in un contesto di maschi al bar che capisco sia brutto da sentire. Mi sono scusato anche fuori dalle telecamere, come artista ho grande stima di te”.

Tuttavia Nicolas ha chiesto scusa per i modi, ma non ha rinnegato la sua opinione. Infatti spiega: “Per quel che riguarda la giocatrice, io quello che ho detto un po’ lo penso, credo tu abbia fatto il minimo sindacale da quando sei qui”.

“Il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora e l’ho espresso in modo brutto. Ho utilizzato toni stronzi e spero che tu mi possa perdonare perché umanamente io non ho nulla contro di te”. Ma secondo l’opinionista Vladimir Luxuria, le cose starebbero in maniera ben diversa.

Riferendosi al gruppo: Isola dei Famosi, spiega che ai suoi occhi sarebbe in corso un attacco di massa e dice: “Voi nominate Ilona non perché non fa nulla, ma perché la temete come personaggio forte. Ogni volta trovate una scusa per nominarla e non dire la verità”.

La serata però, per la Staller, riserva brutte notizie: la donna perde al televoto contro Edoardo Tavassi che riceve un’approvazione del pubblico quasi dell’80%, una percentuale davvero molto significativa.