Isola dei Famosi: infortunio per Mercedesz Henger

Incidente per Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, a: Isola dei Famosi. Durante un’escursione è caduta e con un corallo si è ferita alla mano. La naufraga è prontamente soccorsa e portata in infermeria per capire bene la sua condizione.

A pochi giorni dalla finale prevista per il serale del 27 giugno, Mercedesz si è fatta molto male e questo sicuramente non ci voleva arrivati a questo punto del percorso. Insieme ad altri naufraghi era partita per un’escursione e mentre camminavano tutti insieme sfortunatamente la figlia di Eva ha perso l’equilibrio ed è scivolata su un corallo facendosi una ferita alla mano.

Una volta portata in infermeria le sono stati applicati quattro punti di sutura. Le sue parole dopo l’incidente sono state: “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così“.

Mercedesz è rimasta molto delusa dal comportamento dei suoi compagni d’avventura e in particolar modo dall’atteggiamento di Edoardo Tavassi. Durante un confessionale difatti la naufraga si è sfogata dicendo.

“Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole“.

Poi continua aggiungendo: “Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Posso dire? Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho”.

Un comportamento alquanto discutibile, vista anche la vicinanza del fratello di Guendalina ad Estefania negli ultimi giorni. Sarà un’ amicizia speciale o qualcosa di più? Sicuramente bisognerà aspettare ancora un po’ per capire bene il suo comportamento così freddo nei confronti della giovane Mercedesz a cui sembrava così affezionato.