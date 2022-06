Come Eva Henger si è comportata con Edoardo Tavassi non ha convinto Maria Laura

La finale del: Isola dei Famosi è ormai dietro l’angolo. L’attesa crea una tensione che si taglia col coltello è attendendo lo scorrere delle giornate Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis hanno deciso di prendere di mira la loro compagna di viaggio Mercedesz Henger.

Il modo in cui la figlia di Eva Henger sia comportata nei confronti di Edoardo Tavassi non ha affatto convinto Estefania, che ha deciso di parlare di questi dubbi con Maria Laura. A destare sospetti nelle due naufraghe è l’interesse di Mercedesz nei confronti di Edoardo Tavassi.

Maria Laura espone così la sua tesi. “Io non ho capito perché Mercedesz è salita sulla barca con Edoardo, abbracciandolo dopo che stamattina si erano scannati. Io da donna, se un uomo mi avesse detto quello che ha detto a Mercedesz, mi sarei accertata che comunque veniva portato via perché stava male, assolutamente” dice.

“Però abbracciata a lui e accompagnarlo mi è sembrato un po’ troppo perché stamattina era molto arrabbiata. Va bene la salute, però un conto è accertarsi che stia bene, un conto è avvinghiarsi. Che poi forse lei era l’ultima persona che Edoardo voleva in quel momento”.

“A questo punto mi sento presa in giro. Io le ho consigliato che quando deve parlare con Edo di cose importanti, serie, deve farlo senza telecamere. E invece lei ha fatto l’opposto”.

Estefania non perde tempo. La naufraga subito ribatte alla sua compagna d’avventura esprimendo anche le sue impressioni: “Io ho visto le immagini ed erano un po’ imbarazzanti. Non è stata coerente”.

Sembra proprio difficile pensare che le naufraghe possano riuscire ad andare d’accordo in vista della finale. La coerenza di Mercedesz è spesso messa in discussione, così come la veridicità dei suoi sentimenti, ma ormai il gioco è agli sgoccioli e la verità salterà fuori.