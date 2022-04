Sono giorni difficili per i concorrenti sull’Isola dei Famosi. Già alcune settimane fa furono costretti ad essere messi in sicurezza a causa del forte maltempo.

Poi la scorsa settimana una tregua con lamentele per il gran caldo, ed ora di nuovo una forte perturbazione sta mettendo a dura prova i naufraghi. Su Cayo Cochinos si è abbattuto nelle scorse ore un violento nubifragio accompagnato dal forte vento che ha reso il mare molto agitato.

Lavoro immane quindi soprattutto per cercare di preservare il fuoco, di vitale importanza sull’isola.

Aggiornamenti sono arrivati sui social da Alvin che ha scritto: “Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche”.

Questa sera è in programma la puntata, non si sa ancora se potrà subire dei problemi o meno a causa del maltempo. Se il mare fosse molto agitato gli spostamenti tra l’isola e la Palapa potrebbe essere molto difficili.

Fonte: web

Ma oltre al maltempo sull’Isola si deve fare i conti con un altro problema, quello dei granchi. Il maltempo ha fatto invadere Cayo Cochinos di granchi e se questo potrebbe essere positivo da un punto di visto nutritivo, lo stesso non si può dire di notte quando sono molto fastidiosi.

Intanto nella puntata di questa sera, se andrà in onda, ci sarà una grande novità. Le coppie saranno sciolte e ogni concorrente inizierà a gareggiare da solo come di consueto nel gioco. Possiamo dire che l’Isola dei Famosi entrerà nel vivo.

Da vedere anche chi lascerà l’Isola tra la coppia composta da Floriana e Clemente Russo e quella composta da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis.