Clemente Russo e Laura Maddaloni, concorrenti de L'isola dei famosi, raccontano di quando le loro bimbe hanno lottato per sopravvivere

Da un paio di settimane milioni di telespettatori stanno seguendo con massimo interesse la nuova edizione del reality show, L’isola dei famosi. Nella puntata di ieri, lunedì 4 aprile, è andato in onda un momento molto toccante riguardante Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni.

Come spesso accade nei programmi che vanno in onda in prima serata, spesso ci si ritrova a parlare di momenti toccanti delle vite dei protagonisti dei programmi stessi.

Ieri è toccato a Clemente Russo, l’ex campione olimpico di box, e sua moglie, la judoka Laura Maddaloni.

Loro sono due dei concorrenti dell’edizione de L’Isola dei Famosi iniziata un paio di settimane fa e, nel corso di un confessionale con Ilary Blasi, hanno avuto modo di raccontare il momento più difficile della loro vita.

I due sono felicemente sposati dal 2008 e sono poi diventati genitori di tre bellissime bambine. Le ultime due nate sono due gemelline e si chiamano Janet e Jane.

Il racconto della coppia vip riguardava proprio i primi mesi di vita delle due bimbe.

Loro sono nate premature, circa al sesto mese di gravidanza. Un fattore che ha portato non pochi problemi e preoccupazioni. Laura ha detto:

La più piccolina è stata sette mesi in terapia intensiva, un percorso che nessuna mamma dovrebbe fare e nessuna mamma dovrebbe vedere quello che ho visto io. Ero convinta, caparbia che ne sarei uscita e sicura della mia bimba, della forza che ha avuto.

Le parole di Clemente Russo

Credit: Mediaset

La Blasi ha poi chiesto alla donna quali siano le cose che, al momento, la spaventano di più. E Laura, di risposta, ha detto:

Non ho mai pensato il peggio, in realtà io ho fatto poco. Janet ha fatto tutto perché è una forza della natura. L’unica cosa che voglio è che ci sia la salute. Uniti si è più forti, tutto si può raggiungere.

Credit: Mediaset

Inevitabile poi l’intervento di Clemente Russo, che visibilmente commosso ha parlato delle sue bimbe con profondo orgoglio e mostrando un amore per loro davvero smisurato.