Isolde Kostner è tra i naufraghi che stanno sicuramente dando di più ma questa edizione dell’Isola dei famosi. La donna si è dimostrata un ottimo leader e un portento nelle prove fisiche. Nella scorsa puntata del reality firmato Mediaset, Isolde si è resa protagonista di un meraviglioso discorso che ha lasciato tutti i presenti senza parole. La naufraga ha voluto parlare delle donne, elogiando la loro bellezza naturale.

In effetti, Isolde con il suo fisico atletico è privo di ritocchi mostra sul piccolo schermo un tipo di femminilità a cui il pubblico probabilmente non è abituato. A differenza di molte colleghe, la Kostner non usa trucco né chirurgia plastica. La campionessa di sci, quindi, si è esposta in un discorso a favore dell’amore verso se stessi: “Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale”.

“Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali”. Ilary Blasi, stranamente, non ha commentato le splendide e incoraggianti parole di Isolde.

Forse la conduttrice era già provata dalla lunga diretta, o forse da lunghissimo è confuso discorso di Fariba Tehrani al momento delle nomination. Anzi, quando la Kostner ha finito pronunciando gli auguri di compleanno verso suo padre, Hilary l’ha addirittura canzonata, paragonandola alla stessa Fariba.

Insomma, lo splendido discorso della naufraga dell’Isola dei Famosi è passato un po’ in sordina in studio, forse proprio perché era occupato da persone che hanno tutte ricorso alla chirurgia plastica nel corso della loro vita. Ma di certo la profondità delle tue parole non è sfuggita ai telespettatori, che hanno molto apprezzato questo messaggio.