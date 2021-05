Nel corso della diciottesima puntata dell’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un look da urlo che ha fatto rimanere tutti i telespettatori a bocca aperta. Si tratta della puntata di lunedì 17 maggio in cui la conduttrice ha deciso di indossare un abito elegantissimo che non è passato per niente in osservato.

A fare compagnia ad Ilary Blasi durante la trasmissione dell’Isola Dei Famosi non possono mai mancare i tre opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Questa volta la showgirl ha fatto davvero rimanere tutti i telespettatori a bocca aperta per l’outfit che lei stessa ha indossato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

All’Isola Dei Famosi Ilary Blasi ha si è sempre mostrata a tutto il pubblico italiano con meravigliosi abiti dei migliori brand internazionali. Anche questa volta, la presentatrice romana è riuscita a far cadere l’attenzione di tutti i telespettatori sul suo look da urlo.

La moglie di Francesco Totti ha dato il via alla diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi in cui sono accadute tante novità. In occasione dell’evento lei stessa ha deciso di indossare un vestito aderente dal colore nude. Si tratta di un abito preziosissimo caratterizzato da due dettagli: le spalline pronunciato e uno strascico.

La celebre showgirl ha abbinato il tutto ad un paio di tacchi a spillo ed un make up dello stesso colore del vestito. Senza alcuna ombra di dubbio, il pubblico a casa sembra aver apprezzato molto l’abbigliamento della conduttrice. In particolare i fan di quest’ultima che hanno riempito di like e commenti i suoi post di Instagram.

Nella diciassettesima puntata dell’Isola Dei Famosi si è parlato dello scontro avvenuto tra Matteo e Ignazio. Il primo ha accusato il fidanzato di Cecilia Rodriguez di non aver dato il cibo a Miryea nella puntata precedente. La diretta si è conclusa con la chiusura del televoto da parte della conduttrice l’eliminazione di Roberto Ciufoli.