Piccolo caos all’Isola dei Famosi. Questa volta a far parlare non sono i naufraghi ma ciò che sta accadendo dietro le quinte del programma. Infatti pare non corra buon sangue tra Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma ed un opinionista 40enne. Il ragazzo dopo l’eliminazione definitiva dal reality di Vera, ha usato il suo profilo Instagram per sfogarsi con un’opinionista 40enne di cui non ha fatto il nome. Era chiaro però si riferisse a Roger Garth e la conferma è arrivata subito dopo, su Fanpage.

I diverbi tra i due proseguono da tempo. E nel suo sfogo Jeda si è detto pronto a far cadere la maschera da finto buonista dell’opinionista 40enne, destinatario del suo attacco. Prima ha affermato che Garth vale “quanto una calza bucata”. Poi ha svelato una serie di aneddoti.

In primis Jeda non ha per nulla gradito che l’amico di Ubaldo Lanzo a Domenica Live abbia paragonato Vera Gemma a Joker: “Non può mancare di rispetto a una donna in questo modo, denigrandola per l’aspetto fisico” – ha tuonato.

Poi ha dichiarato che in occasione della prima puntata lui era molto emozionato perché non aveva mai messo piede all’interno di uno studio televisivo. E così dietro le quinte, al trucco, Roger si sarebbe avvicinato a lui e gli avrebbe chiesto il motivo per il quale si trovasse all’Isola dei Famosi.

Quando lui ha risposto di essere il fidanzato di Vera Gemma, l’opinionista gli avrebbe detto in malo modo. “Gli ho spiegato che ero il ragazzo di Vera e lui mi ha risposto ‘Ah, mi dispiace tantissimo per te, mi dispiace che stai con Vera’. Il sottotesto era: come fai a stare con lei? Ho preferito non replicare e sono rimasto zitto”. Insomma, se così fosse una frase davvero infelice. Vedremo se ci sarà la replica da parte di Roger alle parole di Jeda.