Vera Gemma: “Pregai Dio per far sì che mio figlio nascesse bello”

Momento di commozione all’Isola de Famosi dopo la sorpresa fatta a Vera Gemma. La naufraga ha ricevuto un videomessaggio del figlio Maximus, nato 10 anni fa dalla relazione con Henry Harris, musicista conosciuto quando viveva a Los Angeles. Il bambino vive con la madre in Italia e in queste settimana di assenza di Vera, viene accudito dal fidanzato Jedà e da sua sorella Giuliana.

Fonte: Mediaset

Convocata nella zona nomination da Ilary Blasi durante l’ultima puntata serale, Vera è scoppiata in lacrime dopo aver visto il messaggio di Maximus.

“Cara mamma, ti voglio tanto bene, so che ti manco e tu manchi tanto a me, ma quando ti manco devi guardare la luna e pensare che siamo entrambi sotto lo stesso cielo” – ha detto il piccolo.

Poi l’ha incoraggiata ad essere forte e ad andare avanti: “Devi continuare a essere forte come già sei, perché so che non ti arrenderai per nessuna ragione al mondo. Mi mancano le tue coccole, i baci infiniti, mi mancano i pomeriggi passati insieme a giocare a nascondino. Mamma stai tranquilla, io sto bene e, come mi hai insegnato tu, io sono forte. Continuo sempre a pensarti e non vedo l’ora di poterti riabbracciare”.

Fonte: Mediaset

Vera Gemma commossa dopo il messaggio del figlio

Dopo Vera si è rivolta alla conduttrice Ilary Blasi chiedendo se avesse visto quanto è bello suo figlio.

Fonte: Mediaset

E quando la conduttrice ha confermato, complimentandosi anche per la bellezza del fidanzato Jedà, la donna ha ammesso: “Io non lo so che ho fatto. Pensa che quando ero incinta sono andata in Chiesa e ho fatto una preghiera. Ho detto: ‘Dio ti prego perdonami perché lo so che deve essere in salute, però fa che sia anche bello, perché non è vero che non è tanto importante nella vita…”. Una precisazione che ha strappato una risata divertita alla conduttrice e allo studio.