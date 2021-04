Isola dei Famosi, la naufraga è irriconoscibile: Drusilla Gucci prima e dopo la partecipazione al reality

Eliminata nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci ha preso la decisione di abbandonare definitivamente il gioco. Le condizioni estreme in cui i naufraghi sono costretti a vivere in Honduras hanno cambiato notevolmente il loro aspetto estetico. E, in particolar modo, la trasformazione di Drusilla Gucci non è passata inosservata ai telespettatori.

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci abbandona definitivamente il reality

Drusilla Gucci è sbarcata in Honduras per mettere alla prova i propri limiti. Ma le condizioni estreme del reality ha trasformato fisicamente la naufraga tanto che lei stessa, dopo l’eliminazione, ha rifiutato di rimanere su Playa Esperanza e continuare il gioco. Queste sono state le sue parole: