L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci costretta a lasciare l’Isola: “Peso 43kg, non ce la faccio”

A L’Isola dei Famosi, c’è qualcuno che sta decisamente arrivando al suo limite. Parliamo di Drusilla Gucci che, rispetto ai suoi colleghi, sta sicuramente affrontando parecchie difficoltà. La bella ereditiera ormai sembra assolutamente decisa ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Il motivo? Drusilla è troppo magra e non riesce più ad andare avanti.

A nulla sono serviti i molti tentativi di Ilary Blasi e degli opinionisti del reality per convincerla a restare ancora in gara. Drusilla rifiuta ogni insistenza con poche ma chiare parole: “Peso 43 chili, non ce la faccio”. In effetti, la Gucci è alta 166cm e, ormai, è magrissima. Drusilla, che è finita in nomination per la seconda volta, ormai è allo stremo. I naufraghi sono molto legati a lei ma continuano a nominarla proprio perché hanno notato quanto difficile stia diventando per la ragazza restare in gara.

Drusilla, nella precedente puntata, aveva avuto la meglio al televoto su Daniela Martani. Ora, invece, ha perso lo scontro contro Andrea Cerioli e non potrebbe esserne più felice. Appena pochi istanti prima Ilary, vedendola un po’ abbattuta, le aveva chiesto se finalmente avesse iniziato a battersi nel gioco usando tutte le sue armi.

La Gucci, stanca, deperita e molto onesta, risponde: “No! Non voglio denigrare l’opportunità che mi è stata data ma davvero sto raggiungendo il mio limite fisico e mentale. Spero di uscire. Può sembrare un’affermazione da deboli ma ci vuole coraggio ad ammettere i propri limiti”. Poi la modella ha aggiunto: “Mi ha fatto piacere scoprire di essere amata dal pubblico. E sono felice che i compagni mi vogliano bene”.

Insomma, Drusilla Gucci è sicura nelle sue convinzioni: non ha nessuna intenzione di rimanere ancora a lungo a L’Isola dei Famosi. Anche Tommaso Zorzi ha cercato di farle cambiare idea, cercando di motivarla: “Sei un esempio per le persone che fanno fatica ad integrarsi nel gruppo, un po’ emarginate. Ripensaci!”. Anche sua mamma Stefania ha cercato di convincerla, senza successo: “Quando si mette in testa una cosa va avanti per la sua strada, è un’ anima pura”.