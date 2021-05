La finalissima dell’Isola dei Famosi è ormai dietro l’angolo e sia i concorrenti che telespettatori non riescono a pensare che a una domanda: chi vincerà quest’edizione? Non dovremo ancora aspettare molto per avere la risposta, ma nel frattempo, comprensibilmente, tra i naufraghi Sambuca tensione. Una delle concorrenti più forti di questa edizione è senza dubbio Valentina Persia.

La comica italiana, parlando con la sua compagna Miryea Stabile, ha fatto delle rivelazioni sulla finale e sui suoi desideri. Valentina ha detto: “Io credo di meritare la finale”. Anche altri naufraghi hanno fatto qualche pronostico circa il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Matteo Diamante, Ignazio Moser e Andrea Cerioli che, durante la fascia pomeridiana del reality, hanno iniziato ad ipotizzare una lista dei concorrenti più forti.

Ad esporsi maggiormente sul punto è stato proprio Matteo, che ha dichiarato: “Miryea nel suo modo di essere è amata. Valentina è una grande donna. Isolde ha fatto un bellissimo percorso e ha vinto tante prove”. Cerioli sembra concordare: “Penso che Matteo non sia tra i finalisti. Terrei Miryea, in forse Isolde”.

La Persia, insomma, si vede in finale e Miryea concorda: la comica è stata sempre sé stessa. Poi, poco prima di iniziare a razionare il cibo, Miryea ha detto felice: “Abbiamo portato a casa un sacco di lumaconi, veramente top sono felicissima. E’ arrivato il riso per la settimana, non mi tornano i conti. E’ la penultima settimana che facciamo questa cosa”.

Qualche giorno fa, Valentina Persia si era resa protagonista di un episodio ilare: trasportando dei pesanti cubi per una prova, le è sceso il reggiseno. L’inviato in Honduras ha commentato, rivolgendosi ad Ilary Blasi: “Le dirò di non prendere le cose di petto, ecco Valentina, copriti!”. Purtroppo, la prova poi è stata vinta da Diamante, nonostante l’impegno anche eccessivo della naufraga.