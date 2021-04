Karina Cascella ha deciso di esprimere il proprio giudizio riguardo una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Valentina Persia. Stando alle sue parole, sembra proprio che all’ex opinionista di Uomini e Donne la naufraga non le stia molto simpatica. A ciò ha molto contribuito la lite della comica con Fariba Tehrani. Ecco cosa ha dichiarato l’opinionista.

Valentina Persia è passata sotto il severo giudizio di Karina Cascella. L’opinionista, infatti, si è espressa sull’avventura della naufraga in Honduras con parole di certo non positive. In particolar modo, Karina ha commentato il litigio che la comica ha avuto con la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani.

Queste sono le parole che l’opinionista ha riservato a Valentina Persia dopo la messa in onda della puntata dell’Isola dei Famosi:

Pensa di far ridere? No, perché a me ha dato solo il voltastomaco.

Oltre a ciò, Karina Cascella ha dichiarato:

La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero. Di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati non mi piacciono per niente.

Ma in merito alla questione, c’è da chiarire che l’ex opinionista dei salotti di Barbara D’Urso aveva già avuto l’occasione di conoscere la comica.

Come anche precisato dalla stessa Karina, l’opinionista ha avuto l’opportunità di conoscere Valentina Persia durante una vecchia registrazione del programma di Gerry Scotti Caduta Libera. E già in quell’occasione, stando alle parole di Karina, la comica non aveva fatto una bella impressione agli occhi dell’opinionista.

Questo episodio è ritornato alla mente di Karina Cascella proprio in questi giorni. Dunque Valentina Persia non sembra aver conquistato il cuore di Karina la quale ha attaccato pesantemente la comica. Come risponderà Valentina Persia in merito alle accuse rivolte da Karina Cascella? Staremo a vedere.