L’Isola dei Famosi sta per iniziare e iniziano ad emergere i nomi degli aspiranti naufraghi che fra qualche settimana sbarcheranno in Honduras. Tra i tanti, ce n’è uno che ha senza dubbio interessato i fedeli telespettatori Mediaset. Lui è il famosissimo attore di Terra Amara: scopriamo insieme di chi si tratta.

Logo dell’Isola dei Famosi

Tra pochissime settimane inizierà L’Isola dei Famosi 2024. La presentatrice sarà Vladimir Luxuria, mentre l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno (prenderà il posto di Alvin, che era stato lo storico inviato del programma quando a condurlo era Ilary Blasi). In studio, nei panni di opinionista, troveremo Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Lunedì 25 marzo ci sarà la finale del Grande Fratello e a seguire, lunedì 8 aprile, debutterà il reality show basato sulla sopravvivenza di vip che si spoglieranno dei soliti panni per poter vestire quelli dei naufraghi che tenteranno di arrivare alla fine.

Il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi va piano piano a formarsi. Fino a oggi ci sono tantissime indiscrezioni in merito ai naufraghi che approderanno in Honduras e tenteranno di resistere fino alla puntata finale.

Si è parlato, infatti, di Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia, dell’ex vincitore del talent show culinario di Sky Edoardo Franco, degli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi Sangiovanni, LDA e Albe. Si tratta solo di rumors, come lo è quello che vede l’attore di Terra Amara pronto a partire per l’avventura.

Vladimir Luxuria

Isola dei Famosi 2024, Aras Senol sarà uno dei naufraghi del reality? L’indiscrezione bomba

Nelle ultime ore si è parlato anche della partecipazione di Aras Senol, ex atleta dell nazionale turca, oggi attore. Lo conosciamo soprattutto per il ruolo che interpreta nella soap di successo turca Terra Amara.

L’attore, infatti, interpreta il personaggio di Cetin, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yılmaz. Seguitissimo sui social, potrebbe davvero essere uno dei naufraghi alla corte di Vladimir Luxuria. Al momento la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questo gossip tanto chiacchierato.