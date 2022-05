Isola dei Famosi: la spiaggia continua ad essere palcoscenico di sfuriate e incomprensioni. Si sa: il caldo, la fame e la convivenza non sempre sono semplici e questo porta spesso i naufraghi al limite di sopportazione.

Stavolta, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il diverbio tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. La Maddaloni è stata eliminata nel corso della settimana passata dopo aver perso al televoto. Ora la campionessa è finalmente tornata in Italia, a casa, ed si è subito mostrata pronta ad affrontare la sua diretta avversaria: Luxuria.

Prima di riuscire ad avere un faccia a faccia con lei, Laura aveva spiegato come ha vissuto la sua esperienza in Honduras: “Non sono arrivata sull’Isola con una strategia. Se così fosse, sarei stata zitta senza espormi. Ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è qualcosa che non conosco. Lì ero lontana dalla famiglia, affamata e stanca”.

Subito, però, l’opinionista l’ha punto nel vivo con una palese provocazione: “Visto che sei forte e determinata, come mai ti hanno eliminato con percentuali bulgare?”. Isola dei Famosi: l’ex naufraga ha la risposta pronta e subito replica per le rime: “Questo me lo devi dire tu. Io ti ho sempre stimato e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stato un valore aggiunto per l’Isola”.

“Quando mi hai attaccata, ci sono rimasta male. Ti sei battuta per anni perché le persone ti criticavano per l’apparenza. Tu hai fatto lo stesso con me, forse hai dimenticato tutto”. Luxuria si è difesa, spiegando di giudicare le persone solo riguardo al loro comportamento nel reality.

Poi, l’opinionista ha aggiunto: “Per me tu sei stata una grande campionessa, una grande madre, ma come naufraga non mi sei piaciuta. Se anche non avessi detto niente contro di te, le persone ti avrebbero votato lo stesso”.

Ma Laura non si è scoraggiata, infatti, l’ultima parola è spettata a lei: “Mi hai definito aggressiva. Non sei andata oltre l’apparenza e da te non me lo aspettavo”.