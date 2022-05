Vladimir Luxuria, duro attacco a Laura Maddaloni: “Falso vittimismo”

Vladimir Luxuria è una delle opinioniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga di certo non si fa problemi a dire ciò che pensa. Nell’ultimo periodo Vladimir sembra non apprezzare particolarmente le gesta di Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Lo ha ribadito anche a Pomeriggio 5 dove si stava parlando dell’Isola dei Famosi. In particolare Vladimir è tornata a mettere sotto accusa alcuni comportamenti di Laura Maddaloni, accusata di eccessivo vittimismo.

“Quando c’è stato il collegamento ho sentito Alvin dire qua non si accettano minacce, quindi ho detto cosa sono queste minacce, avevo capito che era stato Clemente a essere minacciato. Se qualcuno pensa di intimidirmi o frenarmi facendo del falso vittimismo. Non ho alcun pregiudizio nei confronti di nessuno. Se una dice sei accanita contro di me fa vittimismo” – ha detto l’opinionista.

E ancora: “Se una minaccia di ritirarsi solo perché ho chiesto da dove partono le minacce non ci sto, l’unica gara che ha vinto ha barato e si è anche arrabbiata”.

Barbara D’Urso ha cercato di difendere la naufraga dicendo che essendo una ex atleta rispetta le regole. Ma per Vladimir non è stato così: “Bisognava strisciare senza usare le gambe, lei ha fatto il percorso in ginocchio” – le sue parole.

Ma oltre a Laura a non piacere sono anche i comportamenti aggressivi del marito Clemente Russo nei confronti di Nicolas Vaporidis.

“È una che incendia, è una furia tremenda. Nicolas ha detto che Clemente aveva fatto un gestaccio, ti faccio un c*l* così, è un’espressione forte” – ha detto Vladimir Luxuria.

Insomma all’opinionista la coppia Russo-Maddaloni non sta molto simpatica. I due hanno un carattere forte e spesso si comportano da leader naturali del gruppo anche con atteggiamenti a tratti aggressivi. Non c’è dubbio che siano considerati due dei personaggi più forti di questa edizione.