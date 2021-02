Iva Zanicchi, avete mai visto la sua casa? Una villa immersa nel verde della Brianza, non crederete ai vostri occhi quando guarderete le foto

Iva Zanicchi è una delle cantanti italiane che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. In queste ultime settimane sembra sia stata sotto i riflettori per il fatto di essere stata colpita dal Coronavirus e per essere stata ricoverata in ospedale. Prima di essere colpita dal Covid, la cantante è stata ospite fisso a Cr4-La repubblica delle donne, ma poi ha dovuto rinunciare per colpa dell’emergenza sanitaria. Fortunatamente la cantante è riuscita a combattere il Covid ed è tornata in grande forma. Nonostante sia originaria dell’Emilia Romagna, la donna si è trasferita in Brianza da diverso tempo, dove vive insieme al compagno Fausto Pinna. I due stanno insieme da tantissimi anni, oltre 20 anni tuttavia non si sono mai sposati. La cantante vive in una splendida villa completamente immersa nel verde della Brianza. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Iva Zanicchi

Molto spesso la cantante pubblica delle foto e dei post dai quali è possibile scorgere alcuni dettaglia della sua abitazione. Uno dei posti preferiti da Iva è ad esempio la sala da pranzo. Questa è molto ampia, arredata con dei divani damascati color oro e rosso, posizionati al centro. Nella zona giorno si trovano poi grandi vetrate, attraverso le quali entra molta luce naturale.

In questa stanza, la cantante ama organizzare delle ottime cene con gli amici. Di conseguenza, altra stanza preferita da Iva è la cucina, molto particolare e ricca di maioliche bianche ed azzurre, oltre che un lungo ripiano, dove sono riposti i lavandini ed i fornelli.

In generale possiamo dire che l’intero arredamento è in stile classico, compreso il bianco, realizzato con piastrelle bianche e rosa. All’interno è disposta una bellissima vasca idromassaggio.

Iva Zanicchi sembra aver scelto di vivere insieme al compagno Fausto Pinna in questa bellissima villa completamente immersa nel verde, lontano dalla città, desiderosa di un pò di pace e relax.

All’esterno della villa si trova un grande frutteto e piante dei quali si prende cura personalmente.

