L’ultima diretta de l’Isola dei Famosi è stato carico di scontri imperdibili. Uno dei più sconvolgenti è stato quello tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. Tra loro, in effetti, c’era già un certo astio che si protraeva da qualche giorno. Il momento delle nomination, però, ha fatto esplodere una lite furiosa e incontenibile tra i due naufraghi. Ma vediamo come sono andate le cose dal principio. Durante la scorsa settimana, Francesca ha rimproverato Andrea.

Secondo lei, il naufrago starebbe mettendo tutto il gruppo sotto pressione con le sue continue lamentele. Infastidito da queste precisazioni, Andrea si è sfogato in confessionale: “Non mi piacciono le persone parac***, penso che lei lo sia. Mi ha nominato con una scusa per non esporsi. Non mi piace, non voglio condividere con lei questa esperienza. Cattiva e st***za”.

Dopo qualche tempo, i due hanno discusso nuovamente e la Lodo ha insultato il rivale, per poi crollare anche lei in confessionale: “Lui mi offende e mi manca di rispetto. È una persona aggressiva che non sa parlare restando calmo”. Subito dopo, però, è lei a perdere le staffe, dando ad Andrea del deficiente.

Quando, poi, i due si sono ritrovati ad affrontarsi in collegamento con lo studio del reality, Cerioli ha spostato il focus della discussione sul genere: “Non credo di avere mancato di rispetto a Francesca. L’ho nominata perché lo sentivo. Mi ha urtato il fatto che lei continui ad additarmi come un aggressivo”.

“Ogni volta che discutono un uomo e una donna, questa storia di additare la gente come aggressiva mi infastidisce. Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione o non riesce a trovare la ragione, allora ti accusa di essere irruento e non credo di esserlo stato“. Un’affermazione forte, che però ha fatto sì che il pubblico desse ragione ad Andrea. Infatti, momentaneamente la Francesca Lodo è stata eliminata dall’isola dei famosi.