Isola dei Famosi, lite tra Nicolas e Mercedesz. E lei scoppia in lacrime

Tutto per colpa delle nomination che non sono state gradite dall'attore.

Nervi tesi a poche ore dalla puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger hanno avuto un’accesa discussione per colpa delle nomination.

L’attore non ha preso bene la nomination ricevuta dall’ultima arrivata e si è sentito tradito dai naufraghi che fanno parte del suo gruppo. In particolare Mercedesz ha stretto un’amicizia con Edoardo Tavassi che al tempo stesso è molto legato a Nicolas. Per questo l’attore si è sentito tradito.

Mercedesz ha giustificato la sua scelta con queste parole: “Perché dovevo scegliere Blind che non mi ha fatto mai niente? Invece con te ho avuto da ridire. Da fuori non mi sei piaciuto perché non avevi ragione e hai usato delle parole disgustose. Chiamare una persona ‘poveraccio’ che cos’è? Non è per Edoardo, il tuo comportamento non mi è piaciuto.”

Ma nonostante la motivazione anche Guendalina ha fatto notare come Nicolas è un caro amico di Edoardo e pertanto poteva evitare di nominarlo. Nicolas molto amareggiato si è poi sfogato in confessionale.

Fonte: Mediaset

“Non ho più la pazienza di tollerare personaggi costruiti, quindi, se sei te stesso, sii te stesso. Dimmi la verità: ‘ti ho nominato perché mi stai antipatico’. Va benissimo, almeno lo so.” – ha detto.

Nella questione è intervenuto anche Edoardo che ha chiesto a Mercedesz di evitare di discutere con Nicolas. Ma il romano ha anche chiesto di non essere messo in mezzo nella lite perché non c’entra nulla. Probabilmente vedendosi in mezzo a due fuochi, non vuole prendere posizione per non deludere nessuno dei due.

Di fronte al rimprovero di Edoardo Mercedesz è andata via in lacrime. La figlia di Eva e Edoardo fin dall’arrivo sull’isola di Mercedesz hanno legato molto. In molti credono che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Staremo a vedere.