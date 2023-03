Isola dei Famosi, Lorenzo Amoruso fa chiarezza sulla mancata partecipazione al reality: le sue parole

In questi giorni il nome di Lorenzo Amoruso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entra nulla la fine della relazione con Manila Nazzaro ma il motivo è completamente diverso. L’ex calciatore ha infatti voluto fare chiarezza sulla mancata partecipazione come concorrente alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Dopo alcune voci che lo vedevano come uno dei naufraghi pronto a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Lorenzo Amoruso ha confermato che non farà parte del cast per una scelta che non dipende da lui. L’ex calciatore si è lasciato andare ad un lungo sfogo a riguardo dopo una domanda fatta da un utente su Instagram.

Queste sono state le sue parole in merito a questa vicenda tanto chiacchierata:

Purtroppo certa gente apre la bocca solo per dare aria. Io non faccio parte del cast dell’Isola dei Famosi. Gli autori hanno fatto altre scelte ma non nego che ho fatto i provini con loro, sia nel periodo pre Covid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per ciò che loro desiderano.

Quindi sembra essere ormai ufficiale: Lorenzo Amoruso non farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La colpa non sarebbe da attribuire all’ex Manila Nazzaro. Qualche tempo fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era espressa nei confronti del compagno con queste parole:

Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per L’Isola dei Famosi. Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, svelato il cast ufficiale del reality: ecco chi saranno i naufraghi pronti a sbarcare in Honduras

Nonostante le prime polemiche che si aggirano attorno al reality prima ancora del suo inizio, qualche giorno fa è stata annunciata la lista dei naufraghi che si stanno preparando a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

I nomi fatti sono i seguenti: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin. A questi nomi si potrebbero aggiungere quello di Nathaly Caldonazzo e di Luca Di Carlo.