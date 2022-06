Lory Del Santo non è convinta e azzarda delle ipotesi: "La regia lo ha fatto per farci litigare"

L’edizione di quest’anno de: Isola dei Famosi ha regalato al pubblico dei colpi di scena incredibili. Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Lory Del Santo. L’ex naufraga non solo ha sparato a zero su alcuni suoi ex compagni di avventura, ma ha anche discusso pesantemente col suo fidanzato Marco Cucolo.

Questa splendida relazione che andava avanti ormai da molti anni sembra arrivata al capolinea. Lory non ha perdonato a Marco il fatto di non aver preso le sue difese sull’isola: “Un uomo che non difende la sua fidanzata quando viene presa di mira non fa per me”.

“Adesso lui torna a casa sua e si schiarisce le idee. Ha sbagliato in maniera importante, io ero sotto l’attacco di un branco. Ora deve andare dalla sua famiglia, poi se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”.

Nel frattempo Marco è ancora su: Isola dei Famosi, e sembra non passarsela bene. L’uomo ha trascorso una nottataccia. A rivelarlo è stato Gennaro: “Si svegliava di continuo. Poi vomitava spesso e mi ha chiesto aiuto, così gli sono stato vicino”.

Ovviamente, l’ex naufrago è stato portato in infermeria e gli sono stati diagnosticati dei calcoli alla cistifellea. È proprio per questo motivo che la produzione del reality ha deciso di farlo tornare in Italia.

Lory, però, non sembra molto convinta dalla decisione presa dalla produzione: “Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare. Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo”.

Poi, la Del Santo ha spiegato che la crisi con Marco non è nata durante il reality ma prosegue da circa un anno: “Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia. Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco. Non mi ha difeso ed ha sbagliato. Le tensioni però tra noi c’erano dall’estate scorsa. Non mi voglio portare in giro un giovane belloccio. Non m’interessa. Io voglio stare bene. Voglio energia positiva intorno a me”.