Lory Del Salto finalmente racconta la sua versione dei fatti riguardo i post sui social. Partiamo dall’inizio, Lory Del Santo, una tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione de: Isola dei Famosi.

Con la sua presenza sull’isola ha fatto discutere non poco, non sono mancati molteplici scontri, soprattutto con Nicolas Vaporidis. L’opinionista Vladimir Luxuria non ha granché apprezzato il suo comportamento verso i compagni.

Una volta fuori dal programma arriva anche un suo post sul suo account nel quale sembra quasi che l’ex naufraga si auto-elogiasse, la cosa è apparsa veramente strana. Forse però c’è altro, visto che la vippona non ci sta e ha da dire la sua riguardo a questo.

Durante il suo percorso non è stata molto sostenuta per via del suo carattere ed è stata anche spesso e volentieri attaccata per questo e per altri motivi. Durante alcune puntate serali l’unica che sembrava sostenerla è stata Delia Duran. La compagna di Alex Belli l’ex gieffino protagonista principale dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina si era scontra vivacemente con il modo di pensarla decisamente diverso di Nicolas. Durante l’ultima puntata mandata in onda, Lory Del Santo, all’interno dello studio dove ormai possiede solo il ruolo di ospite, ha spiegato cosa fosse accaduto realmente.

Secondo la sua versione dei fatti, lei si ritiene completamente ignara della vicenda mediatica perché. Come lei stessa ha sostenuto, quando sono nate tutte le polemiche lei si trovava in viaggio, per fare rientro in Italia. Lory ha commentato così: “Questa mia amica ha sbagliato a fare copia e incolla ma i messaggi erano veri. Ha sbagliato qualcosa“.

Vladimir opinionista de Isola Dei Famosi in questo caso ha deciso di stare dalla sua parte, sostenendo che quel messaggio non poteva averlo scritto Lory per il linguaggio particolare utilizzato, aggiungendo però: “ti do un consiglio, trovati altre amiche che facciano questo lavoro“. Nicola Savino, ha voluto concludere scherzando su questo episodio, per chiudere la faccenda in maniera ironica.