Isola dei Famosi, Lory Del Santo rivela: “Ho rischiato di morire”

Lory Del Santo rivela ai concorrenti de L’Isola dei Famosi il momento in cui ha rischiato di morire in mare. Ecco cosa è accaduto alla showgirl

Lory De Santo negli ultimi giorni ha voluto raccontare ai naufraghi de L’Isola dei Famosi un momento della sua vita che l’ha segnata particolarmente. La vita privata della showgirl non è stata affatto facile per via della morte prematura di due suoi figli e di una serie di spiacevoli eventi.

Sono tantissimi i momenti difficili ma anche belli che la naufraga ha vissuto nel corso della sua vita e che l’hanno portata ad essere la donna di oggi. In questi ultimi giorni però, Lory ha voluto raccontare ai suoi compagni d’avventura un episodio davvero importante in cui, stava rischiando di morire.

La donna infatti, ha rischiato di perdere la vita per andare a trovare Bob Dylan in Australia. Lory De Santo è da sempre una showgirl amata e apprezzata in diverse Nazioni del mondo che, in più occasioni ha dimostrato di avere molti amici e conoscenze note.

Le sue inaspettate parole hanno così colpito i naufraghi che non avrebbero mai immaginato la tragedia che Lory ha affrontato. È proprio lei concorrente a L’Isola dei Famosi insieme al suo compagno, a rivelare come stava per perdere la vita in mare.

Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi: “Ho rischiato di morire”

La naufraga ha così rivelato quando per andare a vedere Bob Dylan ha rischiato di morire in mare. È la stessa showgirl ad affermare: “Ho rischiato di morire in mare in Australia. Ero andata con Bob Dylan. Lui stava facendo un tour in Australia a Melbourne e Sydney”.

“Il giorno dopo il bodyguard mi ha detto ‘andiamo a nuotare’. Il mare era bellissimo. Io ero sdraiata sulla spiaggia e lui mi ha detto di bagnarci. L’acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. Un’onda enorme di 5 metri mi ha portata a largo lontanissima dalla spiaggia” ha spiegato Lory Del Santo.

Un momento davvero difficile per produttrice ha proseguito affermando ai suoi compagni d’avventura: “Una corrente ha risucchiato sia me che il bodyguard. Eravamo lontanissimi dalla costa e non potevamo chiedere aiuto. Lui mi urlò di nuotare di traverso e non verso la terra. Stava anche arrivando un’onda ancora più alta e pensavo di non farcela”.

Per fortuna però, Lory è riuscita a salvarsi arrivando sulla costa: “Lui mi ha urlato ‘forza, appena l’onda si scontra contro di te tu spingi e nuota con tutta la forza’. Io ce l’ho messa tutta e fortunatamente mi sono ritrovata sulla sabbia”.