Lory Del Santo attaccata dal gruppo all’Isola dei Famosi, il fidanzato la difende

La coppia composta da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo non è ben vista in queste prime settimane sull’isola. A finire nell’occhio del ciclone è finita soprattutto Lory accusata di aver convinto la scorsa settimana Nicolas Vaporidis a nominare la coppia composta da Clemente Russo e Laura Maddaloni, poi uscita sconfitta al televoto con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

La maggioranza del gruppo si è detta concorde sul fatto che Lory sia una stratega. Lei ha provato a difendersi.

“Se si parla quando ci sono le telecamere non va bene, perché dicono che ti vuoi far vedere. Se si parla quando non ci sono le telecamere, vuol dire che complotti. Se non si parla per niente, vuol dire che non ti esprimi. Io lavoro e non parlo 24 ore su 24. Mi vengono momenti che sto zitta” – ha detto.

Fonte: web

Marco Cucolo difende Lory Del Santo

Anche il fidanzato Marco Cucolo ha provato a dire la sua e a difendere la fidanzata.

“Lory è una persona che ha bisogno dei suoi spazi. Il gruppo? Non ho problemi con loro. Tutte le dinamiche che sono avvenute io non ne sono stato partecipe” – ha detto.

Ma l’impressione è che Marco sia succube della fidanzata, non parla mai se non in presenza della Del Santo e quando lo fa i suoi tentativi sembrano goffi perché viene subito stoppato dalla stessa.

Sotto le lenzuola invece le cose sembrano andare bene. E a svelarlo è stata la stessa Lory Del Santo. “Qua in Honduras non è mai successo. Comunque Marco è molto ‘secsone’, non è affatto timido e ci sa fare, anche se gli dici che hai mal di testa. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre”.