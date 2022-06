All’Isola dei Famosi scoppia il cracker–gate, la storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile. Un malinteso ha coinvolto Lory Del Santo. L’ex naufraga spiega com’è andata la situazione quando i naufraghi, durante una tempesta e un uragano in corso, sono stati tutti spostati dalla produzione per la loro sicurezza in una struttura protetta sulla terraferma.

“Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti”.

“Quando Marco Cucolo mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso”.

Poi l’ex naufraga ha aggiunto: “Dopo parlando con Laura mi ha detto ‘Sai chi è l’unico che non ha preso il cracker? Nicolas! Questo significa che se la storia dovesse uscire sappiamo di chi è la colpa‘. Io dopo, parlando con Nicolas, gli ho riportato questa chiacchierata tranquillizzandolo sul fatto che tanto nessuno ne avrebbe parlato”.

“Da qui lui ha iniziato a fare contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone. Anche Guendalina, che neanche era entrata in gioco fino a quel momento, dopo ha iniziato a farmi battute sui cracker. Blind e Roberta Morise, che neanche conoscevo prima di questo reality, hanno iniziato ad odiarmi di punto in bianco ed io non capivo perché”.

“Ora lo so: per i racconti di Nicolas”. Infatti molto prima che i Cugini di Campagna e i fratelli Tavassi sbarcassero in Honduras a L’Isola dei Famosi, le acque erano tutt’altro che calme tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis.

Questa è stata la goccia che ha fatto scoppiare la rabbia dell’ex showgirl nei confronti di Nicolas, la quale non può più sopportare battute e accuse nei suoi confronti, soprattutto se sono infondate.