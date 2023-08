Isola dei Famosi, lutto per Gian Maria Sainato: il padre è morto annegato

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia della prematura scomparsa di un uomo di 59 anni, morto annegato a Sapri. La vittima è il padre di Gian Maria Sainato, ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A lanciare l’allarme è stato un bagnante ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Sapri. Nella tarda mattina della giornata di oggi un uomo di 59 anni è scomparso prematuramente in mare. Si tratta di Andrea Sainato, barbiere nonché papà dell’influencer e dell’ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato. Al momento il giovane non ha ancora rotto il silenzio in merito a quanto successo.

Secondo quanto ricostruito, a dare l’allarme della presenza del corpo dell’uomo nel mare è stato un bagnante. Tempestivo l’intervento dei soccorsi i quali hanno fatto di tutto per portare il padre dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sano e salvo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono molti coloro che in queste ore si stanno stringendo al tragico lutto vissuto da Gian Maria Sainato e dalla sua famiglia. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche di quanto successo. Non sappiamo dunque se il padre dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sia stato colpito da un malore o se abbia avuto delle difficoltà nel tornare a riva.

Stando alle notizia in circolazione, pare che la salma non verrà sottoposta ad autopsia. Nonostante ciò, il corpo del padre di Gian Maria Sainato è stato messa sotto sequestro per una serie di approfondimenti che verranno effettuati presto dagli inquirenti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito alla tragica e drammatica notizia che ha lasciato tutti senza parole.