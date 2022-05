A ‘Isola dei Famosi’ si fanno sempre più tesi i rapporti tra Lory Del Santo e il resto del gruppo. La naufraga riscontra qualche difficoltà a rapportarsi con i suoi compagni di viaggio.

Ma non sembra tutto perduto. I nuovi arrivati Marco Maccarini e Pamela Petrarolo hanno avuto la possibilità di scegliere un concorrente a cui regalare l’immunità. Dai due, è stata scelta proprio la Del Santo.

Questo porta Vladimir Luxuria a guardare con altri occhi Lory. Infatti, l’opinionista del programma ‘Isola dei Famosi’ fa notare a tutti come la showgirl, nonostante le sue innumerevoli marachelle, riesca in qualche modo a cadere sempre in piedi.

Vladimir paragona la naufraga ad un pupazzo molto famoso dei cartoni animati dei bambini. Definisce la concorrente una Barbapapà. Perché tale nomignolo? Il personaggio dei cartoni animati è celebre tra i bambini per una serie di libri trasformati in seguito in cartoni.

Un paragone di certo ben accurato e ricercato da parte di Luxuria, che ha attirato l’attenzione del web. Per chi non lo sapesse, i pupazzi protagonisti della serie hanno una particolarità. Il loro aspetto ha una forma a pera che permette loro di rimanere in piedi anche se spinti a terra.

E proprio come i personaggi in questione, anche la Del Santo riesce sempre in qualche modo a restare in piedi. Nonostante questo colpo di fortuna, la Del Santo è scoraggiata: “Non mi lasciano mai in pace, sono in nomination ogni volta. Sto combattendo una guerra che non si capisce… loro continuano a votarmi. Finalmente!” ha tuonato la naufraga contro i propri compagni.

Lory si lamenta del fatto che secondo lei è stata vittima di attacchi gratuiti da parte dei suoi compagni. Sostiene poi di non aver mai detto o fatto nulla di male. La conduttrice Ilary Blasi ha cercato di capire a chi in particolar modo si riferisse la Del Santo. I nomi fatti dalla naufraga sono sempre gli stessi: Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis.