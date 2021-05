Attimi di terrore ieri all’Isola dei Famosi a poche ore dalla diretta serale. Valentina Persia dopo un acceso diverbio con Andrea Cerioli è improvvisamente collassata richiedendo l’intervento urgente del medico dell’Isola. La finale si avvicina e le alleanze iniziano a vacillare. Tutto ha avuto inizio dopo che Andrea Cerioli si è scagliato contro la Persia a causa della sua decisione di cambiare nome per la nomination all’ultimo secondo nel corso della scorsa puntata, decidendo difatti di non mandare in nomination Matteo Diamante.

Fonte: Mediaset

Andrea si è detto molto deluso dalla Persia che le aveva assicurato di votare per Matteo, salvo poi al momento delle nomination fare il nome di Roberto Ciufoli. Sentendosi criticata da colui che ritiene un vero amico, la Persia ha perso le staffe e ha sbottato, dichiarando di poter cambiare idea a suo piacimento. La comica è scoppiata in lacrime e si è allontanata andando a prendere delle esche.

Isola dei Famosi, Valentina Persia crolla sulla spiaggia

Ma all’improvviso si è sentita male ed è svenuta probabilmente a causa della fame e della reazione psicologica alle accuse di Cerioli. “Mentre stavo prendendo le esche la stanchezza e la fame mi hanno tirato un brutto scherzo” – ha detto poco dopo in confessionale.

Fonte: Mediaset

Inutile dire il panico che si è scatenato sull’isola con i naufraghi accorsi per assistere la povera Valentina. Prima dell’arrivo del medico una delle prime a dare una mano alla comica è stata Fariba Tehrani, criticata però per alcune frasi ritenute in quel momento fuori luogo e invitata ad allontanarsi.

“Fariba voleva fare qualcosa per sentirsi utile, ma ha detto più volte cose che in quel momento sono sembrate essere fuori luogo…” – ha detto poi Angela Melillo che si è schierata dalla sua parte.

Fonte: Mediaset

Valentina è stata poi portata via per accertamenti medici che non hanno riscontrato nulla di grave e poco dopo è potuta ritornare sull’Isola, in attesa della diretta.